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5 мест для новогодних вылазок от ведущей Прогулки по Израилю | Фото:31.12 12:18   MIGnews.com

5 мест для новогодних вылазок от ведущей Прогулки по Израилю

Новый год уже почти здесь, поэтому нам остается только ждать, предвкушать и гулять, гулять, гулять. Где в ближайшие неделю-полторы найти ощущение настоящего праздника? Культовый бренд обуви для комфортных прогулок Crocs попросил ведущую передачи «Прогулки по Израилю» на канале RTVI Маргариту Хереш рассказать о лучших новогодних маршрутах. Вот они, топ-5 мест для развлечений и сбора впечатлений. Не забудьте надеть кроксы – это будет большой и очень увлекательный путь.

Новогодняя Хайфа
5 мест для новогодних вылазок от ведущей Прогулки по Израилю | Фото:
Маргарита: Когда начинаешь планировать новогодние прогулки, первым делом вспоминаешь про Хайфу. Даже жителям центра я бы советовала съездить в Хайфу, взять горячий какао или глинтвейн и потусоваться у елки.

Справка: С каждым годом в Немецкой колонии в Хайфе отмечают Новый год все пышнее. На площади Кикар ха-Мошава стоит традиционная елка, а вся улица вплоть до Бахайских садов украшена иллюминацией, оленями, снежинками и продавцами сувениров.

Тусовки в Тель-Авиве

Маргарита: В клубах Тель-Авива обязательно устраивают новогодние вечеринки. Даже те израильтяне, которые не празднуют Новый год, все равно ходят на «наши» тусовки. Выберите любое модное, классное тель-авивское место и повеселитесь.

Справка: Многие клубы в Тель-Авиве накануне 31 декабря организуют тематические пати и дают повод красиво одеться и потанцевать. На большое новогоднее шоу и куранты рассчитывать не стоит, но вот съесть израильскую фантазию на тему винегрета или оливье можно. Вечеринки пройдут в клубах «Bustan», «Breakfast Club», «Mondo 2000» и других.

5 мест для новогодних вылазок от ведущей Прогулки по Израилю | Фото:

Елка в Яффо

Маргарита: Для меня Новый год – это всегда елка. Без нее грустно, поэтому елку для праздничного настроения обязательно нужна. Я живу в центре, и ближайшая ко мне – в Яффо.

Справка: Яффская елка уже стоит на площади Кикар ха-шаон. А еще 27 декабря в Яффо пройдет уличное шествие с Санта-Клаусом. Обещают яркий свет, музыку и сладости для детей.

Атмосфера праздника в Сюзан Деляль

Маргарита: В центр сценического искусства «Сюзан Деляль» я рекомендую ходить вне зависимости от сезона. Перед Новым годом здесь вы точно поймаете атмосферу праздника.

Справка: Центр балетного и театрального искусства «Сюзан Деляль» - один из оплотов культурной жизни Тель-Авива. 31 декабря будут давать философскую и красивую постановку хореографа Гиля Керера.

5 мест для новогодних вылазок от ведущей Прогулки по Израилю | Фото:

Снег на Хермоне

Маргарита: Чтобы история была максимально новогодней, нужен снег. Съездите за ним на Хермон. Предлагаю такой вариант маршрута: утром попить кофе в Тель-Авиве, насладиться солнышком, а потом собраться и уехать к снегу. И это все в пределах одной страны. Огонь!

Справка: Если решите отправиться на Хермон, загляните на сайт горнолыжного курорта, чтобы узнать прогноз погоды и уровень снега. Зимой Хермон открыт до 16.00, канатная дорога – до 15.20.

Помимо классических клогов в зимней коллекции Crocs вы найдете теплую обувь для всей семьи, идеально подходящую для новогодних прогулок, а также нарядные модели для создания оригинальных праздничных образов. А меховые кроксы просто созданы для зимы в Израиле. Ищите свои кроксы в магазинах WeShoes.

Сеть WeShoes представляет более 30 международных брендов, включая Crocs, Blundstone, Moses, Scholl, Natural World, Desigual, Rocket Dog, Cobian, Candy, Magma, Seventy Nine и многие другие. WeShoes имеет более 65 филиалов от Рош-Пины до Эйлата. Также покупки можно совершать в https://www.weshoes.co.il.


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