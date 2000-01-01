31.07 10:17 MIGnews.com

150 израильтян третий день не могут вылететь с Крита

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150 израильтян - пассажиров отмененного компанией Blue Bird полета третий день подряд не могут покинуть остров Крит.Полет был отменен в субботу, 28 июля.Альтернативный вылет должен был состояться сегодня, 31 июля, но пассажирам в последний момент сказали, что “полет перенесен”.В заявлении организатора полета, компании Кавей Ха-Хуфша, распространенного 30 июля говорится: “Самолет будет починен до завтрашнего утра, и пассажиры вернуться на родину. Авиакомпания Blue Bird отдает высший приоритет безопасности полетов. Одновременно, все усилия найти альтернативный самолет не увенчались успехом, поскольку все самолеты заняты в разгар туристического сезона”.