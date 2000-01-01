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Москва: задержаны и депортированы 10 израильтян | Фото:31.01 21:11   MIGnews.com

Москва: задержаны и депортированы 10 израильтян

В пятницу, 31 января, десять израильтян, прилетевших в Москву рейсом компании "Аэрофлот", были задержаны в аэропорту.

Об этом сообщает издание Ynet.

Официальная причина задержания и проверки в аэропорту: "Не удалось объяснить цель приезда в Россию".

У израильтян, среди которых были люди от 25 до 45 лет, взяли отпечатки пальцев и ДНК-тесты.

После прохождения проверки их отправляли обратно на вечернем рейсе в Израиль. Среди депортированных – израильтяне, направлявшиеся на семинар парикмахеров и в отпуск.

Напомним, что ранее 12-й канал выпустил репортаж об израильтянах, отбывающих тюремное заключение за границей.

В конце 2019 года в различных государств мира отбывали наказание или были арестованы 628 израильтян. 66 – сидят в России, 168 – в Соединенных Штатах, 41 – в Украине.


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