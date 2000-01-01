31.01 21:11 MIGnews.com
Москва: задержаны и депортированы 10 израильтян
В пятницу, 31 января, десять израильтян, прилетевших в Москву рейсом компании "Аэрофлот", были задержаны в аэропорту.
Об этом сообщает издание Ynet
.
Официальная причина задержания и проверки в аэропорту: "Не удалось объяснить цель приезда в Россию".
У израильтян, среди которых были люди от 25 до 45 лет, взяли отпечатки пальцев и ДНК-тесты.
После прохождения проверки их отправляли обратно на вечернем рейсе в Израиль. Среди депортированных – израильтяне, направлявшиеся на семинар парикмахеров и в отпуск.
Напомним, что ранее 12-й канал выпустил репортаж об израильтянах
, отбывающих тюремное заключение за границей.
В конце 2019 года в различных государств мира отбывали наказание или были арестованы 628 израильтян. 66 – сидят в России, 168 – в Соединенных Штатах, 41 – в Украине.
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