31.01 18:49 MIGnews.com

Израильтян-репатриантов не затронет запрет на въезд в США

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В свете скандального решения президента США Дональда Трампа запретить въезд в страну жителям семи преимущественно мусульманских стран – Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена – американское посольство решило пролить свет на судьбу выходцев из этих стран. В частности евреев, которые в свое время репатриировались и стали гражданами Израиля."Если в настоящее время в вашем израильском (заграничном – ред.) паспорте указана действующая виза США, вы родились в Ираке, Иране, Ливии, Сомали, Судане, Сирии или Йемене, но не имеете действительный паспорт одной из этих стран, ваша виза не была отменена и останется в силе", - гласит опубликованное 31 января заявление дипломатической миссии США.Кроме того, в коммюнике указано, что израильтяне, родившиеся в одной из указанных стран, могут подавать документы на открытие американской визы."Кроме того, мы продолжаем обрабатывать заявления на получение виз заявителей, которые были рождены в этих странах, до тех пор, пока у них не имеется действительный паспорт и они не объявили себя гражданином одной из этих стран", - говорится в документе.