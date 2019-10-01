Опубликованы фотографии худшей еды в самолетах

Пассажиры различных авиакомпаний поделились с британской ассоциацией потребителей Which? фотографиями самым плохих блюд, которые им подали во время рейса. Полный антирейтинг и все фотографии опубликованы на официальном сайте организации.
Билли Ширер, летевший авиакомпанией Ryanair, получил на завтрак "мокрые картофельные вафли, сморщенные шампиньоны и застывший пудинг". "В нашем опросе Ryanair оказалась не только худшей авиакомпанией, но еще и получила всего одну звезду за питание на борту", пишет Which?.
Вторым выложил фотографии Ник Эйвери, который путешествовал рейсом индийского перевозчика SpiceJet. "Кажется, это омлет, сосиски и хашбраун. На вкус это блюдо такое же, как на вид", - сообщил он.
В антирейтинг попали авиалинии Norwegian, которую автор фото назвал "помоями".
Худшие блюда в рейтинге подавались не только в экономклассе. Дэвид Болл, летевший из Англии в Маврикий бизнес-классом British Airways, тоже пожаловался на еду. Он прислал фотографию "засохшей курицы, мертвой цветной капусты и переваренного риса".