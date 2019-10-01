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Опубликованы фотографии худшой еды в самолетах | Фото:31.10 17:33   MIGnews.com

Опубликованы фотографии худшей еды в самолетах

Пассажиры различных авиакомпаний поделились с британской ассоциацией потребителей Which? фотографиями самым плохих блюд, которые им подали во время рейса. Полный антирейтинг и все фотографии опубликованы на официальном сайте организации.

Билли Ширер, летевший авиакомпанией Ryanair, получил на завтрак "мокрые картофельные вафли, сморщенные шампиньоны и застывший пудинг". "В нашем опросе Ryanair оказалась не только худшей авиакомпанией, но еще и получила всего одну звезду за питание на борту", пишет Which?.

Вторым выложил фотографии Ник Эйвери, который путешествовал рейсом индийского перевозчика SpiceJet. "Кажется, это омлет, сосиски и хашбраун. На вкус это блюдо такое же, как на вид", - сообщил он.

В антирейтинг попали авиалинии Norwegian, которую автор фото назвал "помоями".

Худшие блюда в рейтинге подавались не только в экономклассе. Дэвид Болл, летевший из Англии в Маврикий бизнес-классом British Airways, тоже пожаловался на еду. Он прислал фотографию "засохшей курицы, мертвой цветной капусты и переваренного риса".


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