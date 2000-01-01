30.09 10:47 MIGnews.com
В Арктике исполнили вальс для моржей
Опубликовано видео, на котором мужчина с борта парусной яхты исполняет на баяне вальс из известного фильма "Мой ласковый и нежный зверь".
Кадры были сняты у берегов арктического национального парка "Русская Арктика", находящегося на архипелаге Новая Земля. Об этом сообщает RT
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Музицирование мужчины, похоже, привлекло стало моржей, которое собралось в воде за бортом судна. Сообщается, что, как только музыка стихла, моржи уплыли от яхты.
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