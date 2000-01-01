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30.07 18:26   MIGnews.com

Израиль - Молдова: число прямых авиарейсов выросло на 150%

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац сообщил, что зарегистрировано снижение цен на прямые авиарейсы между Израилем и Молдовой, а также рост пассажиропотока между двумя странами. Таким образом, число прямых рейсов между Тель-Авивом и Кишиневом выросло на 150%.

Данные о пассажиропотоке между Тель-Авивом и Кишиневом (прямые рейсы) в первом полугодии 2018 года указывают на увеличение числа пассажиров на этом маршруте почти на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В июне 2018 года пассажиропоток удвоился по сравнению с июнем прошлого года.

Таким образом, компании "Arkia" и "Air Moldova" начали выполнять рейсы на этом направлении в начале июня и в начале мая соответственно.

В июне этого года по маршруту Тель-Авив - Кишинев осуществлялось 5 рейсов в неделю. Компании "Tandem Aero" и "Аir Moldiva" выполняли по два рейса в неделю, "Arkia" - один рейс в неделю. Для сравнения, в июне 2017 на этом направлении выполнялось только два полета в неделю компанией "Tandem Aero".


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