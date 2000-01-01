31.05 06:50 MIGnews.com

Lufthansa получит €9 млрд от правительства Германии

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Авиакомпания Lufthansa согласилась отказаться от ряда слотов (право на взлет и посадку) в хабах в Мюнхене и Франкфурте в обмен на одобрение Европейским союзом программы помощи от правительства Германии.Об этом сказано в заявлении на сайте перевозчика."На сегодняшнем заседании Исполнительный совет Lufthansa решил принять обязательства, предложенные Германией перед Комиссией ЕС по стабилизационному пакету, согласованному с Фондом экономической стабилизации (WSF) Федеративной Республики Германия", – сказано в сообщении.Авиакомпания получит 9 миллиардов евро. Уточняется, что объем условий, требуемых Еврокомиссией, был сокращен по сравнению с первоначальным предложением.Lufthansa будет обязана передавать одной авиакомпании в аэропортах Франкфурта и Мюнхена до 24 слотов, то есть три для самолета в день, для размещения до четырех лайнеров.