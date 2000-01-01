Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Lufthansa получит €9 млрд евро от правительства Германии | Фото:31.05 06:50   MIGnews.com

Lufthansa получит €9 млрд от правительства Германии

Авиакомпания Lufthansa согласилась отказаться от ряда слотов (право на взлет и посадку) в хабах в Мюнхене и Франкфурте в обмен на одобрение Европейским союзом программы помощи от правительства Германии.

Об этом сказано в заявлении на сайте перевозчика.

"На сегодняшнем заседании Исполнительный совет Lufthansa решил принять обязательства, предложенные Германией перед Комиссией ЕС по стабилизационному пакету, согласованному с Фондом экономической стабилизации (WSF) Федеративной Республики Германия", – сказано в сообщении.

Авиакомпания получит 9 миллиардов евро. Уточняется, что объем условий, требуемых Еврокомиссией, был сокращен по сравнению с первоначальным предложением.

Lufthansa будет обязана передавать одной авиакомпании в аэропортах Франкфурта и Мюнхена до 24 слотов, то есть три для самолета в день, для размещения до четырех лайнеров.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:26
Север Японии всколыхнуло землетрясение
02:00
Социальную дистанцию поможет соблюдать мобильное приложение
00:42
Известный рефери ФИФА арестован с наркотиками в борделе
23:30
Компании SpaceX снова не удалось запустить новую ракету
22:40
Швейцария: работодатели заплатят за жилье сотрудникам
21:43
SpaceX пытается отправить людей в космос: трансляция
21:22
Тель-Авив: десятки ресторанов оштрафованы за нарушения
21:01
Нир Баркат: Ганц не должен стать премьером
20:19
Убийство палестинца: полицейский помещен под домашний арест
19:58
В Израиле – 284 жертвы COVID-19, 17212 зараженных
19:16
ФАТХ: Нетаниягу ответственен за "казнь" молодого инвалида
18:55
Иерусалим: число зараженных в гимназии достигло 103
18:27
Автор поста о Яире Нетаниягу отстранен от работы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  