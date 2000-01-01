30.04 12:37 MIGnews.com

Таксисты Эйлата нажились на туристах выезжающих с Синая

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12-й канал израильского ТВ сообщает о бессовестном поведении таксистов Эйлата, заломивших немыслимые цены за поездку от КПП Таба до центра города для израильских туристов, возвращающихся с каникул Песаха, проведенных на Синае.Расстояние от КПП до центра Эйлата составляет 10 километров. Поездка занимает не более 10 минут. Несмотря на это, таксисты требовали за нее 60-80 шекелей, а некоторые доходили до того, что просили 150 шекелей. Цена такой поездки не должна превышать 35 шекелей.Сами водители говорят, что в обычные дни такая поездка стоит 30-35 шекелей, в шабат и праздники - до 45 шекелей.От КПП Таба раз в час отходит рейсовый автобус. Стоимость проезда на нем - семь шекелей.