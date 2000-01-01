30.01 04:41 MIGnews.com

Назван самый дешевый город для переезда

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Обнародован рейтинг самых дешевых для переезда городов, составленный специалистами немецкой компании Movinga. По итогам исследования лидером стал Тунис, столица одноименной республики.Специалисты посчитали, что приблизительные расходы на первый месяц проживания в Тунисе составят около 398 долларов. В эту сумму входят аренда квартиры, подключение телефона, питание, а также транспорт.На втором месте оказался Бангалор на юге Индии, где необходимая сумма на месяц проживания составляет 422 доллара. А замыкает ТОП-3 Каир, где понадобится порядка 532 доллара в месяц. Далее в список были также включены Бухарест (583 доллара) и колумбийская Медильина (603,6 доллара).В ТОП-10 вошли также София, Богота, Лагос, Рига и Будапешт. Полный перечень насчитывает 75 населенных пунктов.