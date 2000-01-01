29.10 06:42 MIGnews.com
Пилот снял на видео столкновение птицы с лобовым стеклом
Пилот самолета снял на видео момента удара птицы в лобовое стекло воздушного судна и снял это на видео
. Видео опубликовало издание Mirror.
На записи из кабины пилота видны небо и облака. В какой-то момент в правом углу экрана появляется птица, летящая с огромную скоростью. Через мгновение она врезается в стекло самолета.
Пилот, испугавшись, роняет телефон из рук и выкрикивает: "О, черт!".
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