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Пилот снял на видео столкновение птицы с лобовым стеклом | Фото:29.10 06:42   MIGnews.com

Пилот снял на видео столкновение птицы с лобовым стеклом

Пилот самолета снял на видео момента удара птицы в лобовое стекло воздушного судна и снял это на видео. Видео опубликовало издание Mirror.

На записи из кабины пилота видны небо и облака. В какой-то момент в правом углу экрана появляется птица, летящая с огромную скоростью. Через мгновение она врезается в стекло самолета.

Пилот, испугавшись, роняет телефон из рук и выкрикивает: "О, черт!".


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