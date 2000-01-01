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El Al запустит прямые рейсы в Токио | Фото:29.05 19:44   MIGnews.com

El Al запустит прямые рейсы в Токио

Национальная авиакомпания Израиля El Al объявила в среду, 29 мая, что с марта 2020 года будет запускать прямые рейсы в Токио.

Новые рейсы - три в неделю - будут выполняться на самолете компании Boeing 787 Dreamliner. Ожидается, что исходящие рейсы займут 11 часов 15 минут, а обратные - немного дольше - 12,5 часов. Это будет означать значительно более короткое время в пути для туристов и деловых людей, которые в настоящее время вынуждены останавливаться на пути и тратить от 16 до 24 часов, чтобы добраться до Японии.

40 000 израильтян посетили Японию в прошлом году, и половина этого количества туристов из Японии приехала в Израиль.

Компания пока не сообщила цены за билеты.

Цены, предлагаемые другими компаниями на перелет в оба конца между аэропортом Бен-Гурион в Тель-Авиве и международным аэропортом Нарита в Токио, в настоящее время начинаются от 700 долларов.

El Al недавно запустила рейсы в Сан-Франциско, Ниццу и Манчестер.

Ожидается, что начнутся прямые рейсы в американские направления Лас-Вегас, Орландо и Чикаго.


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