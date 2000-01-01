29.05 10:02 MIGnews.com

Впервые: прямой рейс El Al в Токио

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Авиакомпания El Al объявила о начале прямых полетов между Израилем и Токио.Линия начнет оперировать в марте 2020 года. Три раза в неделю полеты будут выполняться самолетом Boeing 787 Dreamliner. Продажа билетов начнется в ближайшие дни.Начало полетов в Токио - часть стратегии расширения рынка El Al в соответствии с растущими запросами израильтян. К 2020 году El Al включит в состав своего флота 45 самолетов, из них 16 - Boeing 787 Dreamliner. Израиль заключил контракт на покупку Dreamliner с коропрацией Boeing летом 2017 года. Стоимость контракта - более миллиарда долларов. По расчетам El Al Dreamliner должен экономить 20-25% топлива на дальних маршрутах и существенно сократить время полета.Прямые полеты в Японию начаты после того, как El Al открыл нессколько новых дальних направлений — начались прямые перелеты в Сан-Франциско, Лас-Вегас и Чикаго. Туристические возможности израильтян теперь значительно расширились, равно как и прямой доступ к ключевым бизнес-направлениям. El Al уже выполняет прямые рейсы между Тель-Авивом и Нью-Йорком, Бостоном, Майами. El Al также запустит прямые полеты в Орландо, штат Флорида, летом 2019 года.Полет из Тель-Авива в Токио будет продолжаться 11 часов и 15 минут, обратный полет - 12,5 часов. Сегодня израильтяне должны лететь в Токио с пересадкой, и полет занимает минимум 24 часа.Вице-президент El Al Мики Страсбургер говорит: “Япония превратилась в одно из наиболее популярных туристических направлений в мире, и теперь израильтяне также смогут без проблем посетить Японию - в новом и комфортабельном Dreamliner. За последние два года мы получили множество запросов об открытии нового маршрута в Токио”.По данным центрального бюро статистики, в 2018 году Японию посетили около 40 тысяч израильтян. В Израиле побывали 20 тысяч японских туристов. Страсбургер говорит: "В последние годы мы стали свидетелями стремительного увеличения пассажиропотока, и мы уверены в том, что он еще более возрастет после открытия прямой линии между Тель-Авивом и Токио. Мы также надеемся на то, что это приведет к укреплению отношений между нашими двумя государствами".