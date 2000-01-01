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Работа мечты: объехать за год 40 стран и получить 30000 евро | Фото: Thinkstock29.05 14:46   MIGnews.com

Работа мечты: объехать за год 40 стран и получить 30000 евро

Путешествовать да еще и получать за это деньги – это ли не мечта многих, кто в силу обстоятельств не может себе этого позволить?

Однако именно это и предлагают создатели проекта World Life Experience, которые готовы платить 12 людям по 2,5 тысячи евро ежемесячно за поездки по всему земному шару. Вакансия была размещена на сайте проекта.

За год, что будет длиться проект, прошедшие отбор побывают в 40 странах на всех континентах, где будут жить в самых различных условиях. При этом одним из условий являются совместные путешествия.

Они должны будут взаимодействовать с местными социальными организациями и фиксировать все свои приключения, выкладывая на сайте World Life Experience отснятые фото и видео.

Организаторы готовы покрыть все их расходы на перелеты, проживание, страховку и развлечения. Кроме того, каждому участнику (6 мужчин и женщин в возрасте 20-25 лет) они готовы обеспечить и по две недели отпуска.

Регистрация на проект ведется на сайте World Life Experience и будет завершена 30 июня.
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