Работа мечты: в Исландии открыли вакансию путешественника
Бюджетная авиакомпания Wow Air из Исландии ищет двух друзей, которые путешествовали бы по миру, снимали бы про это видео и писали в блог. За это каждому обещают платить по 4 тысячи долларов в месяц.
Авиакомпания открыла вакансию 23 апреля, каждый желающий получить работу путешественника должен подать заявку до 14 мая. Каждый претендент должен записать двух-минутный видеоролик с рассказом о своем родном городе, загрузить его на YouTube и прикрепить к заявке. Победителя объявят 18 мая.
Победители конкурса 1 июня переедут в Исландию, будут жить в квартире в центре столице страны Рейкьявике. Это помещение путешественники будут использовать как базу для своих поездок.
Путешественники должны осуществить 12 поездок по направлениям, которые обслуживает компания Wow Air. Четыре путешествия нужно осуществить по Исландии.
Свои поездки нужно будет документировать, снимать короткие видеоролики и писать бюджетные советы для путешествий, чтобы создать путеводители для направлений, которые они посещают. Контент, который будет включать видео, GIF-картинки и публикации в блоге, будет размещен в разделе веб-сайта Wow Air под названием Travel Guide.
Все расходы на транспорт и проживание будут покрываться авиакомпанией - это отдельно от зарплаты. Работа путешественника будет продолжаться до 15 августа.
Кроме победителя конкурса, работу получит и его друг. Он также будет получать зарплату в 4 тысячи долларов, передает ТСН.