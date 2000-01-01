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На больного раком пассажира British Airways надели наручники | Фото: lkarasawa/Flickr29.04 11:42   MIGnews.com

На больного раком пассажира British Airways надели наручники

В эпицентре крупного скандала оказался национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways, бортпроводники которого применили силу, а после - сняли с рейса пассажира, больного раком и сахарным диабетом.

Как пишет Daily Mail, инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Лондона на Ямайку 26 апреля. Спустя примерно час в воздухе, 65-летний пассажир эконом-класса Кваме Банту почувствовал головокружение и отек ног. После того, как он пересел в бизнес-класс, чтобы его ногам было просторнее, двое стюардов силой пересадили его на прежнее место и приковали к ручкам сиденья.

"Со мной обращались как с рабом – связали ноги, плечи и руки, оставив меня в моем кресле. Я подвергся тотальному унижению. Мои права были полностью нарушены. У меня даже не было сил оказывать какое-либо сопротивление, так как мое давление могло подняться еще сильнее. Из-за ремней, которыми меня привязали, у меня нарушилось кровообращение", - говорит он.

После того, как на просьбу отлучиться в уборную, бортпроводники сказали "делать это, не вставая с места", за Банту заступилась его попутчица Джой Стоуни. В итоге самолет совершил посадку португальском острове Терсейра в Атлантическом океане, где их допросила полиция.

После вынужденной посадки самолет вернулся в лондонский Хитроу.

В British Airways подтверждают факт произошедшего, заверяя, что бортпроводники действовали в пределах допустимого, так как пассажир Кваме Банту пересел и отказывался возвращаться добровольно.
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