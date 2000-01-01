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Из-за Трампа: бесплатные планшеты для пассажиров Etihad | Фото: Thinkstock30.03 06:18   MIGnews.com

Из-за Трампа: бесплатные планшеты для пассажиров Etihad

Базирующаяся в ОАЭ авиакомпания Etihad Airways начала предлагать своим пассажирам первого и бизнес-класса бесплатные планшеты и Wi-Fi во время перелетов в США, сообщает The National. Пресс-службой перевозчика было опубликовано заявление, согласно которому гаджеты будут предоставляться по требованию.

Таким образом руководство авиаперевозчика решило обойти запрет, введенный Белым домом на пронос на борт самолетов, летящих в США, электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов, который коснулся 10 аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке и вступил в силу 25 марта.

Другая эмиратская авиакомпания Emirates рассматривает возможность "одалживать" пассажирам ноутбуки во время авиарейсов в США. Как заявил президент Emirates Тим Кларк, авиакомпания будет рассматривать "креативные" пути смягчения запрета США, если он будет иметь долгосрочный характер. Авиаперевозчик рассматривает возможность предоставлять пассажирам на борту проверенные ноутбуки, которыми они смогут пользоваться во время полёта.
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