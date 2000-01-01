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Wizz Air начал полеты по еще трем направлениям из Израиля 29.03 18:07   MIGnews.com

Wizz Air начал полеты по еще трем направлениям из Израиля

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о начале полетов по еще трем маршрутам из международного аэропорта Бен-Гурион в Восточную Европу.

Wizz Air теперь будет летать в Люблин в Польше, в Крайову в Румынии и в Кошице в Словакии.

Полет в Люблин и Кошице будет стоить 154 шекеля в одном направлении, и полет в Крайову будет стоить 179 шекелей.

Компания также объявила о том, что с 18 сентября полеты в Будапешт будут осуществляться ежедневно, а не четыре раза в неделю, как сейчас.

Wizz Air на настоящий момент является иностранной авиакомпанией с наибольшим числом направлений, оперирующей из аэропорта Бен-Гурион. С учетом новых линий, а также начавшихся в прошлом месяце полетов в Варну и Лондон, компания обслуживает 17 направлений в девяти государствах.
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