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Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями | Фото: Thinkstock30.01 05:17   MIGnews.com

Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями

Российский Сбербанк и турецкий Denizbank намерены внедрить систему рублевой оплаты в секторе туризма и сельском хозяйстве, сообщил генеральный директор Denizbank Хакан Атеш, выступая на первом российском саммите World Tourism Forum в Москве, сообщает РИА Новости.

"Теперь российские туристы в Турции получат возможность проводить все необходимые операции в банках, в банкоматах и иметь дело с персоналом, который будет принимать российские рубли в качестве оплаты", — заявил Атеш.

Он подчеркнул, что отношения между российскими и турецкими банками Турции способствуют развитию партнерства двух стран.

"Мы предлагаем российским туристам различного рода туристический сервис и услуги. Мы благодарим Сбербанк за то, что он при оплате и денежных переводах не берет никакую комиссию", — отметил Атеш.

По его словам, некоторые туроператоры и отели уже готовы предоставить российским туристам услуги, которые будут оплачиваться не в лирах, а в рублях. Кроме того, работа в этом направлении ведется с авиакомпанией Atlas.

"Российские туристы будут чувствовать себя в Турции как дома, будут иметь возможность говорить на родном языке и оплачивать услуги национальной валютой. Прибавим к этому тёплое море, шикарные пляжи, хорошую экологию и природу", — резюмировал гендиректор Denizbank.
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