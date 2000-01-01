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Туристы назвали самые дружелюбные страны в мире | Фото: Thinkstock29.12 01:37   MIGnews.com

Туристы назвали самые дружелюбные страны в мире

Австралия заняла первое место в рейтинге самых дружелюбных стран по версии туристов, Об этом говорится в пресс-релизе сервиса бронирования жилья Booking.com, который опросил 17 тыс. человек из 17 стран.

Так, оказалось, что 35% путешественников считают наиболее дружелюбной именно Австралию. За ней следуют Канада (33%) и Италия (29%). Четверть опрошенных заявила, что самые дружелюбные люди живут в Испании.

Попали в рейтинг также следуют США (24%), Таиланд, Япония, Франция и Новая Зеландия (по 20%), а замыкнула его Бразилия (19%).

Помимо этого оказалось, что 33% туристов любят останавливаться дома у местных жителей, а 24% любят знакомиться с новыми людьми. Как утверждают 47% респондентов, во время отпуска их отношения с любимым человеком или семьей становятся гармоничнее.
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