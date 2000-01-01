29.12 01:37 MIGnews.com

Туристы назвали самые дружелюбные страны в мире

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Австралия заняла первое место в рейтинге самых дружелюбных стран по версии туристов, Об этом говорится в пресс-релизе сервиса бронирования жилья Booking.com, который опросил 17 тыс. человек из 17 стран.Так, оказалось, что 35% путешественников считают наиболее дружелюбной именно Австралию. За ней следуют Канада (33%) и Италия (29%). Четверть опрошенных заявила, что самые дружелюбные люди живут в Испании.Попали в рейтинг также следуют США (24%), Таиланд, Япония, Франция и Новая Зеландия (по 20%), а замыкнула его Бразилия (19%).Помимо этого оказалось, что 33% туристов любят останавливаться дома у местных жителей, а 24% любят знакомиться с новыми людьми. Как утверждают 47% респондентов, во время отпуска их отношения с любимым человеком или семьей становятся гармоничнее.