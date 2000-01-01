28.09 22:10 MIGnews.com

Крупная авиакомпания Франции объявила о банкротстве

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Французская авиакомпания Aigle Azur прекратила деятельность после того, как ей не удалось найти новых инвесторов.Как сообщает Le Figaro, вторая по величине компания в стране оставила без работы 1150 сотрудников.Как известно, Aigle Azur в основном работала между Францией и Алжиром. В начале сентября авиакомпания объявила о банкротстве и отменила все рейсы. 27 сентября коммерческий суд постановил закрыть фирму из-за отсутствия предложений от потенциальных инвесторов."Мы до конца надеялись, что что-то произойдет. Похоже, все идет к тому, что французский воздушный транспорт сосредоточится исключительно на Air France", - пожаловался представитель профсоюза авиакомпании Бруно Форей.Аакционером Aigle Azur является китайский конгломерат HNA Group - владелец Hainan Airlines.В 2018 году перевозчик осуществлял маршруты в Бразилию, Китай, Украину и другие страны.