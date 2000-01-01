Крупная авиакомпания Франции объявила о банкротстве
Французская авиакомпания Aigle Azur прекратила деятельность после того, как ей не удалось найти новых инвесторов.
Как сообщает Le Figaro, вторая по величине компания в стране оставила без работы 1150 сотрудников.
Как известно, Aigle Azur в основном работала между Францией и Алжиром. В начале сентября авиакомпания объявила о банкротстве и отменила все рейсы. 27 сентября коммерческий суд постановил закрыть фирму из-за отсутствия предложений от потенциальных инвесторов.
"Мы до конца надеялись, что что-то произойдет. Похоже, все идет к тому, что французский воздушный транспорт сосредоточится исключительно на Air France", - пожаловался представитель профсоюза авиакомпании Бруно Форей.
Аакционером Aigle Azur является китайский конгломерат HNA Group - владелец Hainan Airlines.
В 2018 году перевозчик осуществлял маршруты в Бразилию, Китай, Украину и другие страны.