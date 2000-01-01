Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Крупная авиакомпания Франции объявила о банкротстве | Фото:28.09 22:10   MIGnews.com

Крупная авиакомпания Франции объявила о банкротстве

Французская авиакомпания Aigle Azur прекратила деятельность после того, как ей не удалось найти новых инвесторов.

Как сообщает Le Figaro, вторая по величине компания в стране оставила без работы 1150 сотрудников.

Как известно, Aigle Azur в основном работала между Францией и Алжиром. В начале сентября авиакомпания объявила о банкротстве и отменила все рейсы. 27 сентября коммерческий суд постановил закрыть фирму из-за отсутствия предложений от потенциальных инвесторов.

"Мы до конца надеялись, что что-то произойдет. Похоже, все идет к тому, что французский воздушный транспорт сосредоточится исключительно на Air France", - пожаловался представитель профсоюза авиакомпании Бруно Форей.

Аакционером Aigle Azur является китайский конгломерат HNA Group - владелец Hainan Airlines.
В 2018 году перевозчик осуществлял маршруты в Бразилию, Китай, Украину и другие страны.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:10
Российский режиссер напал на врача с ножом
21:57
Лидер группы Metallica лечится от алкогольной зависимости
21:22
В Атлантическом океане без вести пропало судно
20:52
Бочкарева опровергла слухи о наркотиках
20:32
Звезду "Счастливы вместе" поймали с наркотиками
19:47
Гонконг: демонстранты забросали полицию коктейлями Молотова
19:24
Двух свиноводов посадили в тюрьму за контрабанду спермы
18:47
Во Франкфурте задержали французского "Человека Паука"
17:42
Игроман подстроил собственное похищение
17:15
В сети появилась метал-версия обращения Греты Тунберг
16:42
В Нигерии 500 мужчин держали в заложниках и пытали
16:12
Иран грозится "поймать" Трампа
15:39
Селин Дион показала новый клип, где снялась без косметики
15:10
Видео: автомату Калашникова устроили краш-тест
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus