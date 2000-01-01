28.04 14:18 MIGnews.com

Забастовка Scandinavian Airlines: более 1200 рейсов отменены

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Скандинавская авиакомпания SAS отменила более 1200 рейсов, запланированных на понедельник и вторник, в связи с забастовкой пилотов.Пилоты SAS объявили забастовку еще в пятницу, когда переговоры по заработной плате зашли в тупик, в результате чего около 70 % рейсов авиакомпании были отменены и повлияли на планы поездок около 170 000 пассажиров. Об этом сообщается на официальном сайте SAS.«В пятницу, 26 апреля, из-за забастовки пилотов были отменены 673 рейса, что коснулось около 72 тысяч пассажиров», - говорится в сообщении. «Забастовка затронет еще 61 000 пассажиров в понедельник, в связи с тем, что еще 667 рейсов будут отменены. Во вторник забастовка отразится еще на 49 000 пассажиров из-за отмены 546 рейсов».«Мы глубоко сожалеем о том, что наши клиенты пострадали от продолжающейся забастовки», - говорится в сообщении.