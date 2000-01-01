Из Бен-Гурион на Кипр за 80 шекелей

Компания Ryanair открыла новый маршрут полетов из международного аэропорта Бен-Гурион в Пафос.
Полет на Кипр будет стоить 20 евро, обратный полет - 38 евро. На Кипр будет летать Boeing 738 с 190 пассажирами на борту.
Полеты будут совершаться ежедневно. Цены действительны на период Песаха, после чего следует ожидать их повышения.
Ryanair - крупнейший лоукостер Европы, с флотом в 350 пассажирских самолетов.
Ryanair открывает 15 новых маршрутов, следующих из Израиля в страны Европы.
Ryanair будет летать из аэропорта Увда (Эйлат) и из аэропорта Бен-Гурион.
В настоящее время у Ryanair есть только четыре рейса из Израиля - в Краков, Каунас, Братиславу и Будапешт. Все они вылетают из Увда.
Теперь компания начнет летать и из международного аэропорта Бен-Гурион. Среди направлений, открывающихся из Бен-Гурион: Баден-Баден, Берлин, Милан (Бергамо), Кипр, Краков, Гданьск, Вроцлав, Варшава, Франкфурт и Брюссель. Все рейсы, за исключением ежедневного рейса на Пафос будут летать дважды в неделю.