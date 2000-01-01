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Станция `Ха-Шалом` закроется на 5 дней | Фото: Omer Simkha/Flickr28.02 13:39   MIGnews.com

Станция "Ха-Шалом" закроется на 5 дней

Управление железных дорог Израиля ("Ракевет Исраэль") одобрило просьбу компании НЕТА, ответственной за строительство метротрамвая в Гуш-Дане, перенести запланированное временное закрытие станции "Ха-Шалом" на более ранний срок. Это необходимо для проведения с помощью ТПК работ по проходке тоннеля под железнодорожным полотном в районе станции.

Проходка тоннеля продвигается в более быстром темпе, чем ожидалось, и работы ТПК здесь начнутся уже в начале следующей недели, в воскресенье, в ночь с 5 на 6 марта (начиная с полуночи) и продлятся предположительно пять дней.

Согласно соответствующим инструкциям, работа поездов на этом участке на время проходки тоннеля в рамках строительства красной линии метротрамвая будет прекращена.

На время работ движение поездов с севера будет завершаться на станции "Савидор" (Арлозоров), с юга - на станции "Ха-Хагана".

Минтранс совместно с Управлением железных дорог Израиля предоставят специальные автобусы-шаттлы, которые будут обеспечивать сообщение между этими двумя станциями.

Подобная информация будет представлена позже.
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