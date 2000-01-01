29.01 07:02 MIGnews.com

34 дня в Амазонии: женщина с детьми заблудилась в джунглях

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Женщина с тремя детьми провела 34 дня одна в лесах Амазонии. Об этом пишет немецкое издание De Telegraaf.Сообщается, что супруги с детьми приехали в лес более месяца назад. 40-летняя женщина с детьми, 10-ти, 12-ти и 14-ти лет заблудилась и не смогла найти дорогу в месту, где находился её муж.После скитаний, потерявшиеся встретили одно из многочисленных местных племен Перу. Представители племени согласились им помочь и разместили их фотографии в Facebook, а отец семейства, увидев пост в соцсетях, обратился к властям.Сотрудники спасательных служб установили место нахождения семьи и вытащили их оттуда, после чего эвакуировали в больницу. У них обнаружили травмы на ногах и признаки истощения. Женщина рассказала, что для выживания им пришлось питаться ягодами.