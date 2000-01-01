28.01 21:59 MIGnews.com

Названы самые любимые туристами города

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Специалисты исследовательской организации Euromonitor обнародовали рейтинг популярнейших городов мира среди туристов. Первое место в списке занял Гонконг (Китай), о чем отмечено на сайте компании.Сообщается, что рейтинг основан на данных международных прибытий за 2014-2015 годы. Согласно им в 2015 году в Гонконг приехало более 27-ми миллионов туристов со всего мира.Как отмечают специалисты, такой повышенный интерес к городу связан с его с популярностью среди китайских туристов, а также интересом среди британцев как к бывшей колонии.Следом за ним в рейтинге расположился Бангкок (Таиланд, 18,7 миллиона), а замкнул тройку лидеров Лондон (18,6 миллионов).Кроме того, в ТОП-10 также вошли Сингапур, Париж, Макао (Китай), Дубай (ОАЭ), Стамбул, Нью-Йорк и Куала-Лумпур (Малайзия).