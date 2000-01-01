27.11 14:08 MIGnews.com

"Эль-Аль" будет летать из Тель-Авива в Мельбурн

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Компания "Эль Аль" объявила о запуске пробных прямых перелетов в Австралию.Самолеты начнут курсировать в ближайшее время, после чего станет понятно, возможны ли прямые рейсы между Тель-Авивом и Мельбурном, передает "Аруц Шева".Для проверки маршрута будут использоваться новые самолеты Dreamliner. Первый в истории тестовый полет по маршруту Тель-Авив – Мельбурн ожидается в первом квартале 2020 года. Продолжительность рейса в Мельбурн составит 17 часов, обратно – 18 часов."В рамках стратегии роста мы работаем над расширением нашей деятельности и продолжаем расширять сеть маршрутов, добавляя рейсы к новым направлениям. В 2019 году компания запустила перелеты в Ниццу, Сан-Франциско, Манчестер и Лас-Вегас. В 2020 году мы планируем начать полеты в Чикаго, Токио, Дублин и Дюссельдорф", – рассказал генеральный директор "Эль Аль" Гонен Усишкин.