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Саудовская Аравия впервые будет выдавать туристические визы | Фото:27.09 08:40   MIGnews.com

Саудовская Аравия впервые будет выдавать туристические визы

Саудовская Аравия заявила в пятницу, 27 сентября, что впервые в истории предложит туристические визы отдыхающим, усиливая стремления диверсифицировать свою экономику от нефти. Туризм - одна из главных тем программы реформ "Видение 2030 года" наследного принца Мухаммеда бен Салмана, призванной подготовить крупнейшую арабскую экономику к эпохе после нефти.

Это заявление было сделано через две недели после разрушительных атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, совершенную, по мнению США, Ираном.

"Открытие Саудовской Аравии для международных туристов является историческим моментом для нашей страны", - заявил глава туристического ведомства Ахмед аль-Хатиб. "Посетители будут удивлены… сокровища, которыми мы можем поделиться - пять объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, яркая местная культура и, захватывающая дух, природная красота".

Как сообщает Bloomberg News, в субботу Саудовская Аравия откроет заявки на туристические онлайн-визы для граждан 49 стран. Хатиб заявил, что королевство также ослабит строгий дресс-код для иностранных женщин. Однако, они все равно должны будут носить "скромную одежду".

До этого момента, королевство выдавало визы работникам и паломникам-мусульманам, путешествующими в святые места в Мекке и Медине.


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