27.03 17:49 MIGnews.com

Февральский исход: миллион пассажиров в Бен-Гурион

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По информации Израильского управления аэропортов, в феврале международный аэропорт Бен-Гурион принял 1,03 миллиона туристов международных авиарейсов, что на 12% больше, чем в феврале прошлого года. С начала года объем потока пассажиров в аэропорту составил 2.161 миллиона человек — на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 327 тысяч пассажиров воспользовались услугами израильского авиаперевозчика «Эль-Аль» (практически как и в прошлом году). На втором месте по количеству пассажиров расположилась бюджетная авиакомпания «Изи Джет», услугами которой воспользовались 59 тысяч человек.На третьем месте находится авиакомпания «Турецкие авиалинии», которая перевезла 56 тысяч пассажиров. Большинство из них, после короткой пересадки, затем продолжили перелет с другой авиакомпанией. Количество пассажиров российской авиакомпании «Аэрофлот» выросло в феврале на 40% по сравнению с февралем прошлого года до 52,4 тысяч человек. Большинство пассажиров, летящих с российской авиакомпанией, также используют ее как стыковочный рейс.Что касается израильских авиакомпаний, то с начала текущего года они демонстрируют значительный рост пассажиропотока. Услугами «Эль-Аль» воспользовались 707 тысяч человек, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, количество пассажиров «ИсраЭйр» взлетело на 140% до 47 тысяч человек, «Аркиа» перевезла с начала года почти 24 тысячи человек, что на 24,5% больше, чем в прошлом году.Между тем, международный аэропорт Бен-Гурион вошел в десятку лучших аэропортов мира. Британский сайт «edreams», специализирующийся на заказах полетов и отдыха, проанализировал 65 тысяч отзывов пассажиров, прошедших через терминалы аэропортов в течение последнего года, и расположил Бен-Гурион на 8 месте в десятке аэропортов, получивших наивысшую оценку.