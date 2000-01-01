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Турция готова принимать россиян по внутренним паспортам | Фото: Thinkstock28.03 02:18   MIGnews.com

Турция готова принимать россиян по внутренним паспортам

Турция намерена предметно обсудить с Россией переход на взаимные поездки граждан по внутренним удостоверениям личности. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с живущими в Анталье гражданами России.

Турецкий министр также добавил, что в аэропортах уже устанавливаются устройства для проверки таких документов.

Как напоминает ТАСС, на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня в Москве 10 марта стороны договорились о частичной либерализации визового режима сначала для представителей деловых кругов. Работа по этому вопросу продолжается.

Возможностью поездок в Турцию по внутренним паспортам и удостоверениям уже пользуются граждане Грузии, а в середине марта такое соглашение подписано с Киевом.

После инцидента со сбитым Су-24 Россия отменила действие безвизового режима с Турцией.
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