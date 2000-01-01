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Египет оставит визы по старой цене | Фото: Thinkstock27.03 03:20   MIGnews.com

Египет оставит визы по старой цене

Стоимость въездных виз в Египет для иностранных граждан не будет увеличиваться. Такое решение было принято по итогам заседания правительства страны, сообщают египетские СМИ.

Стоимость однократной визы останется прежней – $25, а стоимость многократной шестимесячной визы составит $60.

Министр туризма Египта Яхъя Рашид заявил, что цены на визы нужно повышать, но сейчас для этого не самое подходящее время.

"Это приведет к еще большему кризису в туристической отрасли", – сказал Рашид.
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