27.03 03:20 MIGnews.com

Египет оставит визы по старой цене

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Стоимость въездных виз в Египет для иностранных граждан не будет увеличиваться. Такое решение было принято по итогам заседания правительства страны, сообщают египетские СМИ.Стоимость однократной визы останется прежней – $25, а стоимость многократной шестимесячной визы составит $60.Министр туризма Египта Яхъя Рашид заявил, что цены на визы нужно повышать, но сейчас для этого не самое подходящее время."Это приведет к еще большему кризису в туристической отрасли", – сказал Рашид.