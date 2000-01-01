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После решений минздрава: хаос в туристическом секторе 27.02 10:02   MIGnews.com

После решений минздрава: хаос в туристическом секторе

После рекомендаций министерства здравоохранения, в которых израильтян просят “заново обдумать любые поездки за рубеж” представители туристической индустрии говорят о воцарившемся хаосе и грядущем коллапсе отрасли.

Тали Ятиб, владелец собственник компании Спирит Афокот Ха Улям говорит: “Драматическое решение и призыв о необходимости взвесить любые поездки за границу может нанести тяжелейший удар по туристической индустрии и по все экономике страны в целом. Нет сомнений в том, что из-за коронавируса необходимо вести себя крайне осторожно, но вместе с этим необходимы взвешенные и логичные меры - те, которые не повлекут за собой немыслимой экономической катастрофы, от которой придется оправляться годами, если вообще удастся оправиться”.

Зив Розен, генеральный директор компании Гулливер заявил: “Объявление министерства здравоохранения ставит всю туристическую отрасль в очень сложное положение, и мы все еще не можем сказать, как это повлияет на объемы выездного туризма. Тем не менее, пока мы видим значительный рост заказов на туры в страны Восточной Европы и на полеты в Америку, которая превратилась в альтернативу Дальнему Востоку”.

Яаков Амсалем, владелец группы туристических компаний говорит: “Невозможно закрыть страну, как невозможно остановить движение по шоссе. Мы не пытаемся приуменьшить эффект вируса, но статистика демонстрирует громадную пропасть между “эпидемией” и реальностью. Мр знает настоящие эпидемии - холеру, испанку, от них умерли миллионы людей, это не имеет никакого сходства с коронавирусом, ущерб здоровью от которого меньше, чем от обычного гриппа. Цифры показывают, что в странах с современным медицинским оборудованием пациенты вылечиваются и возвращаются к нормальной жизни в течение считанных дней”.

Амсалем добавил: "Люди Израиля  - сильные, умные и свободолюбивые, и будет трудно предотвратить их передвижения в течение продолжительного времени. наша рекомендация - транслировать оптимизм, хорошую, позитивную энергию, вернуть жизнь в обычную колею - демонстрируя при этом здравый смысл”.

Глава офиса генерального директора министерства туризма Дикла Коэн-Шейнфельд говорит: “Если во Франции спад 30%, что можно говорить о нас? Если обернется так, что речь идет о трехмесячном событии, то лето можно спасти. Это - одна вещь.  Но если так пойдет дальше, непонятно, как Израиль с этим справится”.

В случае вспышки коронавируса в самом Израиле картина может полностью изменится: “Все туристические группы, которые все еще прибывают из Европы и Соединенных Штатов будут отменены”.  Шейнфельд сообщила, что министерство готовится к потенциальному решению об эвакуации всех итальянских туристов - как это было сделано с туристами из Южной Кореи в начале текущей недели.


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