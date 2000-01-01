 Круглый год отдых в Египте одинаково хорошо

Очень уж не хватает белорусам солнечного тепла и света, отправиться за которым можно в гостеприимный Египет, цены на отдых в котором достаточно приемлемые и демократичные.
Чем привлекательна страна древних пирамид?
Помимо круглогодичного лета и моря, Египет манит своими подводными красотами – разноцветными кораллами и необычными обитателями, наличием развлечений – от подводного плавания до игры в гольф и интересных экскурсий, отличным обслуживанием в гостиницах и вкусной едой.
Важным плюсом египетского направления является отсутствие визового режима. Небольшое исключение составляет Хургада, однако разрешение на въезд здесь ставится прямо в аэропорту.
Единственное, что следует учитывать при выборе тура, это ветры в зимний период и море, несколько прохладное для купания (особенно детей). В этих случаях выручают бассейны с подогревом.
А вот летом, наоборот, достаточно жарко, поэтому тем, кто зной плохо переносит, лучше выбрать для поездки в Египет осень или весну.
Как с пользой провести время в Египте
Когда пляжное ничегонеделание просто наскучит, смело отправляйтесь на дайвинг – такой подводной красоты, как на Красном море, Вы не встретите больше нигде в мире.
Кто не хочет погружаться с аквалангом, можно выбрать маску и трубку, а кто не желает окунаться в принципе, могут отправиться на морской променад на лодке с прозрачным дном – вся подводная красота будет как на ладони (особенно это интересно юным туристам).
Советы новичкам
Тем, кто собирается на отдых в Египет впервые, важно знать, что если номер, в который Вас заселили сразу по приезду, Вас не устраивает, Вы вправе попросить, чтобы Вас переселили, - как правило, такие требования удовлетворяются.
За территорией гостиницы будьте осторожны – торговцы станут просто преследовать Вас, и наиболее сомневающиеся туристы могут потратить кучу денег на ненужные вещи, сувениры или экскурсии. Вежливо, но настойчиво, отказывайтесь, если покупки не входят в Ваши планы.
Что понадобится на отдыхе
В первую очередь, это купальные костюмы и обувь для пляжа. В местах, где коралловый риф находится в непосредственной близости от берега, в воду рекомендуется заходить в специальной резиновой обуви, дабы не поранить ноги о коралл или морского ежа.
Зимой следует захватить байку или ветровку и брюки (джинсы) – вечерами бывает прохладно.
Не следует забывать солнцезащитные средства, головные уборы и солнцезащитные очки – солнце, особенно в дневное время (с 11 утра до 3 дня), особенно активно.