27.02 18:59 MIGnews.com

Теракты обошлись туризму Парижа в 1,3 млрд. евро

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В результате терактов в 2016 году столичный регион Франции, Иль-Де-Франс, потерял 1,5 млн. туристов. Больше всего сократилось количество приезжих из Китая и Японии. По данным ежегодного доклада Регионального комитета по туризму, туристический сектор экономики центрального региона страны недополучил в прошлом году 1,3 млрд евро.Как сообщает Quotidien du Tourisme, больше всего Иль-де-Франс потерял туристов из Китая (268 000 человек). Затем следуют представители Японии (225 000 человек) и Италии (215 000 человек). На 27,6% сократилось количество туристов из России.Некоторым музеям региона удалось удержать количество посетителей на прежнем уровне, а некоторым даже повысить этот показатель. Так, Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду смог привлечь в свои стены на 9% больше посетителей по сравнению с 2015 годом.У других знаковых достопримечательностей дела в прошлом году обстояли не так радужно. 32% туристов потеряла башня Монпарнас, 24% - Триумфальная арка, 13,3% - Лувр, 12,9% - Музей Орсе, 9,8% - Версаль, 9,5% - парижский Диснейлэнд.