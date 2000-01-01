Египет отложил повышение цен на въездные визы

Власти Египта отложили повышение цен на въездные визы в страну. Вместо 1 марта, как планировалось ранее, визы подорожают с 1 июля, объявило египетское Министерство туризма.
Как пишет Associated Press, на условиях анонимности египетские чиновники сообщили, что сроки повышения стоимости виз перенесены по просьбе крупных игроков туристической отрасли, поскольку они могли бы понести убытки в межсезонье.
Как известно ранее сообщалось, что начиная со следующей недели стоимость египетских въездных виз для иностранцев вырастет более чем в два раза. То есть, после подорожания иностранцы будут платить 60 долларов за визу, тогда как ранее платили 25 долларов за разовую и 70 долларов для многократную визу.