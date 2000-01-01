27.01 08:03 MIGnews.com

Бен-Гурион: в Китай летят пустые самолеты

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13-й канал израильского ТВ сообщает, что израильтяне не ждут официального объявления министерства здравоохранения - и поголовно отменяют вылеты в Китай из опасений, связанных с распространением смертельного коронавируса.По сообщению канала, стойки чек-ин на вылеты в Китай пусты. На одном из рейсов , вылетевших в Китай 26 января был всего один израильтянин.Йорам Йосеф, гид, работающий в Китае, рассказал корреспондентам: “Ощущение, сюрреалистическое, как в фильмах про Дикий Запад. Выходишь в город - на улицах никого, все закрыто. В Пекине закрыты Запретный Город, закрыт доступ на Великую Китайскую Стену. Сами китайцы - в панике”.Между тем израильтяне, оказавшиеся в Китае в качестве туристов или в командировках, сокращают период своего пребывания и срочно возвращаются на родину.Несмотря на риски, пока что ни одна авиакомпания мира, в том числе El Al не отменяет полетов в Китай - до тех пор, пока не будут изданы официальные указания Всемирной Организации Здравоохранения.