26.12 08:14 MIGnews.com

Иерусалим - самое быстрорастущее туристическое направление

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По данным Globes Israel, Иерусалим стал самым популярным и самым быстрорастущим туристическим направлением в мире. Рейтинг выпустила компания Euromonitor International, специализирующаяся на глобальной бизнес-аналитике и стратегическом анализе рынка.Иерусалим подскочил в 2019 году в рейтинге "100 главных городов" по шести местам по сравнению с прошлым годом, заняв 61-е место с 4,8 миллионами туристов в год. Тель-Авив занял 79-е место, принимая 3 миллионов посетителей ежегодно.Министерство отметило, что в этом году Израиль принял 4,5 миллионов гостей, в то время как Центральное бюро статистики прогнозировало 4,9 миллионов, поэтому показатели Иерусалима могут быть завышенными.Города, которые возглавляли список по порядку 2019 года, были Гонконг, Бангкок, Макао, Сингапур, Лондон и Париж.