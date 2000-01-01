27.12 07:10 MIGnews.com

В Швейцарии сошла лавина: спасатели начали поиски пропавших

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В четверг, 26 декабря, на популярном горнолыжном курорте в Швейцарии сошла лавина.По данным местного издания Swiss Info, пострадали два туриста."В четверг утром на горнолыжном курорте Андерматт в кантоне Ури в центральной части Швейцарии, на горнолыжную трассу сошла лавина. Двоих туристов с незначительными травмами спасли", – сказано в сообщении.Местные власти опасаются, что под снегом погребены еще несколько человек, в связи с чем спасатели начали масштабную операцию по поиску пропавших. В поисках задействовали вертолеты и собак.