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Пилоты Southwest установили в туалете скрытую камеру | Фото:27.10 07:09   MIGnews.com

Пилоты Southwest установили в туалете скрытые камеры

Бортпроводница Southwest Airlines из Феникса подала в суд на авиакомпанию, заявив, что два пилота снимали на видео пассажиров в туалете на iPad на одном из своих рейсов. В иске, поданном в федеральный суд округа Аризона, утверждается, что 27 февраля 2017 года Рене Стейнакер работала стюардессой на рейсе 1088 между Питтсбургом и Фениксом.

Через 2,5 часа полета главный пилот Терри Грэм попросил Стейнакер подняться в кабину, чтобы он мог отлучиться. Политика Southwest Airlines требует, чтобы в кабине всегда были два члена экипажа, поэтому она осталась со вторым пилотом Райаном Расселом.

В иске говорится, что когда Стейнакер вошла в кабину, она заметила iPad, установленный на лобовом стекле слева от сиденья капитана. На нем она увидела видеотрансляцию прямо из уборной, распознав на экране первого пилота.

В заявлении говорится, что Расселл в панике попытался объяснить ей, что это всего лишь новая сверхсекретная мера безопасности, которая была установлена ​​на всех самолетах Southwest Airlines. "Они пытались ее убедить в том, почему она и пассажиры были записаны на видео в туалете. Трудно представить себе более возмутительное поведение", - заявил в интервью сети США TODAY адвокат Рональд Л.М. Голдман.

Согласно заявлению суда, Стейнакер сфотографировала iPad на телефон, чтобы зафиксировать инцидент. Приземлившись, пилоты нарушили протокол авиакомпании и "вышли, оставив самолет без присмотра". Женщина также утверждает, что Грэм "оставил заряженное огнестрельное оружие без присмотра в кабине, что является нарушением правил FAA".

Стейнакер и другие члены экипажа сообщили об инциденте авиакомпании. В иске утверждается, что пилотам было разрешено перейти на следующий рейс, и они продолжают летать с авиакомпанией. Она также заявила, что ей запретили говорить об инциденте, "если это произойдет, если это станет достоянием общественности, никто, никто, никогда не будет летать на нашей авиакомпании снова." - пишет она.

В заявлении, представитель Southwest Airlines сказал: "Безопасность и защита наших сотрудников и клиентов является бескомпромиссным приоритетом Southwest. Таким образом, компания не размещает камеры в туалетах наших самолетов. В настоящее время у нас нет других комментариев по поводу ожидающих судебных разбирательств".


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