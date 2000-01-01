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Россиян привлекут к ответственности за секс в самолете | Фото:27.10 03:44   MIGnews.com

Россиян привлекут к ответственности за секс в самолете

Двух россиян из Приморья привлекли к административной ответственности из-за непристойного поведения на борту самолета, сообщает Lenta.ru. Пара, после употребления алкогольных напитков, вступила в интимные отношения прямо на креслах на борту самолета.

Инцидент произошел в пятницу, 25 октября, на рейсе Москва — Владивосток.

Сообщается, что правонарушители не обращали внимания на замечания пассажиров и сотрудницы авиалиний. На видео, опубликованным одним из пассажиров, видно как борт-проводница пытается угомонить страстную пару.

По прибытию в пункт назначения за пару взялись сотрудники правоохранительных органов. "Пассажиры, находясь на борту воздушного судна после употребления алкогольных напитков, совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", — указано в сообщении.

Отмечается, что в отношении нарушителей составлены протоколы по статье 20.21 ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"), части 1 статьи 20.1 ("Мелкое хулиганство") КоАП. Им может грозить до 15 суток административного ареста.




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