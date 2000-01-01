Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Фото из архива 26.07 20:05   MIGnews.com

Эстония отменила плату за проезд в общественном транспорте

Эстония стала первой в Европе страной, отменившей плату за проезд в общественном транспорте почти по всей стране.

Как рассказал министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон, такое решение было принято для популяризации малых городов и отдаленных от мегаполисов регионов. Кроме того, власти надеются, что жители 11 освобожденных от уплаты регионов из общих 15 будут пользоваться преимущественно автобусами, вместо того, чтоб загрязнять атмосферу множеством личных авто.

"То есть мы должны найти возможности убедить людей использовать более экологические виды передвижения", - передали слова Симон на DW.

Жители 11 регионов смогли пользоваться бесплатным транспортом с начала июля, а вот в столице - Таллинне стоимость проезда снизили до нуля еще в 2013 году.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:27
Ученые нашли на Марсе подземное озеро с соленой водой
21:25
Израильтянин спрятал в Пещере Патриархов 40 тыс. шекелей
21:15
Теракт в Самарии: террорист убит
21:02
В Греции объяснили, почему пожарники не спасли сгоревших
20:57
Посол ООН встретился с Исмаилом Ханийе в Газе
20:36
Член коалиции призывает не верить Нетаниягу
19:56
Дочь Либермана репатриировалась в Израиль
19:33
2 зажженных шара упали рядом с детьми на границе с Газой
19:22
Все или ничего: Друзам не нужны подачки Нетаниягу
18:54
Впервые за 4 года: Флаги Башара Асада на границе с Израилем
18:07
Эквадор: Ассанж не может вечно прятаться в посольстве
17:48
В Сербии построят свой Яд ва-Шем
17:17
Израильская газета уволила художника за карикатуру на Биби
16:50
Министр сравнил свиней с жертвами Освенцима
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus