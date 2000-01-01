Эстония отменила плату за проезд в общественном транспорте
Эстония стала первой в Европе страной, отменившей плату за проезд в общественном транспорте почти по всей стране.
Как рассказал министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон, такое решение было принято для популяризации малых городов и отдаленных от мегаполисов регионов. Кроме того, власти надеются, что жители 11 освобожденных от уплаты регионов из общих 15 будут пользоваться преимущественно автобусами, вместо того, чтоб загрязнять атмосферу множеством личных авто.
"То есть мы должны найти возможности убедить людей использовать более экологические виды передвижения", - передали слова Симон на DW.
Жители 11 регионов смогли пользоваться бесплатным транспортом с начала июля, а вот в столице - Таллинне стоимость проезда снизили до нуля еще в 2013 году.