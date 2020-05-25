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Владельцы жилья на Airbnb избавляются от недвижимости | Фото:26.05 14:26   MIGnews.com

Владельцы жилья на Airbnb избавляются от недвижимости

Владельцам гостиниц, размещающим объявления об аренде на американской электронной платформе AirBnb, приходится распродавать пустующую избыточную жилплощадь.

Об этом сообщает CNN Business.

Это произошло из-за обвала спроса на краткосрочное жилье на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией смертоносного коронавируса COVID-19.

Сервис AirBnb позволяет туристам снять частное жилье вместо гостиничного номера. Ранее он считался опасным конкурентом для традиционной гостиничной индустрии.

Сервис готовился к первичному размещению акций на фондовом рынке и ожидал рост спроса, однако теперь приходится массово возмещать владельцам съемного жилья потери из-за отмены резерваций. На выплаты уже выделили 250 млн. долларов. Компания также сократила 25% своих сотрудников.

А между тем, владельцам домашних гостиниц приходится распродавать жилплощадь в условиях непредсказуемого рынка недвижимости.


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