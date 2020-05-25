Владельцы жилья на Airbnb избавляются от недвижимости

Это произошло из-за обвала спроса на краткосрочное жилье на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией смертоносного коронавируса COVID-19.
Сервис AirBnb позволяет туристам снять частное жилье вместо гостиничного номера. Ранее он считался опасным конкурентом для традиционной гостиничной индустрии.
Сервис готовился к первичному размещению акций на фондовом рынке и ожидал рост спроса, однако теперь приходится массово возмещать владельцам съемного жилья потери из-за отмены резерваций. На выплаты уже выделили 250 млн. долларов. Компания также сократила 25% своих сотрудников.
А между тем, владельцам домашних гостиниц приходится распродавать жилплощадь в условиях непредсказуемого рынка недвижимости.