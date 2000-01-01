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Крупнейший авиаперевозчик Латинской Америки обанкротился | Фото:26.05 18:31   MIGnews.com

Крупнейший авиаперевозчик Латинской Америки обанкротился

Крупнейший авиаперевозчик Латинской Америки Latam Airlines объявил себя банкротом.

Компания пытается отсрочить выплаты кредиторам по статье 11-й, предусматривающей реструктуризацию задолженности, передает Bloomberg.

Что примечательно, перевозчик уже подал соответствующее заявление в суд в Нью-Йорке, а также привлек инвестбутик PJT Partners для работы с кредиторами.

"26 мая 2020 года LATAM Airlines Group подала заявку на реорганизацию под защитой главы 11", – сказано в заявлении.

На данный момент авиакомпания продолжает свою деятельность по сокращенному графику и имеет право на кредит на банкротство до $900 млн. Партнеры Latam в Бразилии, Парагвае и Аргентине не участвуют в деле о банкротстве.

Перевозчик подтвердил, что не выплачивает ни проценты, ни основной долг по займам, привлеченным в 2015 году общим объемом более $900 миллиардов. У Latam есть 15 дней на то, чтобы разобраться с кредиторами, отмечает агентство.

Стоит отметтиь, что статья 11 американского закона о банкротстве предусматривает возможности восстановления компаний-должников. Норма регламентирует основные процедуры и методы корпоративной реструктуризации.

Согласно данной статье банкротство – это административный процесс, который позволяет проблемной компании провести реорганизацию и имеет главной целью предоставление предприятию возможности начать заново.


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