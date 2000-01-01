27.05 01:49 MIGnews.com

Усиливается конкуренция на авиалиниях Тель-Авив - Ларнака

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С 5 июня этого года на авиалиниях Тель-Авив-Ларнака начнет выполнять регулярные полеты кипрская компания CHARLIE AIRLINES. Речь идет о трех рейсах в неделю. Расширение списка компаний, работающих на этом направлении, осуществляется в рамках политики "Открытое небо", которой придерживается министр транспорта и разведки Исраэль Кац.CHARLIE AIRLINES станет уже восьмой компанией, работающей на этом маршруте. Всего на сегодняшний день на направлении Израиль–Кипр на базе аэропорта имени Бен-Гуриона еженедельно выполняется 55 полетов в неделю.Комментируя это событие, министр Исраэль Кац сообщил, что на прошлой неделе китайская компания Hainan Airlines подала в Управление гражданской авиации Израиля просьбу на разрешение осуществлять прямые авиарейсы между Шанхаем и Тель-Авивом. Речь идет о трёх рейсах в неделю на период с 12 сентября по 28 октября 2017 года.Кац заявил, что увеличение числа компаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Израиль,- это национальная стратегическая задача нашего государства."Мы продолжаем расширять сферу авиасообщения и снижать цены на полеты с тем, чтобы плодами этой революции в сфере потребительских цен смогла воспользоваться каждая израильская семья", - сказал глава транспортного ведомства.