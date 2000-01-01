26.04 18:40 MIGnews.com

Израильтянка пыталась вырезать свои инициалы на Колизее

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В пятницу, 26 апреля, израильские СМИ сообщили, что 39-летняя израильская женщина была арестована за попытку вырезать свои инициалы на колонне Колизея в Риме.Женщина была задержана в четверг, 25 апреля. Полиция обнаружила её с камнем в руке, пытающуюся выгравировать инициалы ее, ее мужа и детей на одном из внутренних столбов на знаменитой римской арене. Позже местная полиция освободила ее под залог, и она должна была предстать перед судьей в ближайшие дни.Министерство иностранных дел Израиля заявило, что им известно об этом инциденте, и, что его рассматривает представитель министерства в Риме.