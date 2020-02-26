26.02 11:16 MIGnews.com
Видео: израильтянка победила коронавирус и вернулась домой
В среду, 26 февраля, израильтянка Рэйчел Байтон, заразившаяся коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, вернулась домой после того, как вылечилась в Японии.
Об этом сообщает "Исраэль Хайом
".
Битан была снята с лайнера с положительным результатом анализов на коронавирус. Она провела необходимое время в карантине, где смогла полностью излечиться.
Израильтянку выпустили из медучреждения 25 февраля, признав абсолютно здоровой. Она призналась, что могла остаться в Японии еще на одну ночь, но все же решила побыстрее вернуться к семье.
Выздоровевшая путешественница прошла еще одну необходимую проверку в аэропорту, после чего специалисты разрешили ей вылететь домой.
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