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Израильтянка излечилась от коронавируса и вернулась домой | Фото:26.02 11:16   MIGnews.com

Видео: израильтянка победила коронавирус и вернулась домой

В среду, 26 февраля, израильтянка Рэйчел Байтон, заразившаяся коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, вернулась домой после того, как вылечилась в Японии.

Об этом сообщает "Исраэль Хайом".

Битан была снята с лайнера с положительным результатом анализов на коронавирус. Она провела необходимое время в карантине, где смогла полностью излечиться.

Израильтянку выпустили из медучреждения 25 февраля, признав абсолютно здоровой. Она призналась, что могла остаться в Японии еще на одну ночь, но все же решила побыстрее вернуться к семье.

Выздоровевшая путешественница прошла еще одну необходимую проверку в аэропорту, после чего специалисты разрешили ей вылететь домой.


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