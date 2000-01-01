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El Al разрешила туристам перенести вылет в Китай без доплаты | Фото:26.01 07:20   MIGnews.com

El Al меняет пассажирам билеты в Китай без доплаты

Авиакомпания El Al разрешила путешественникам, которые приобрели билеты в Китай, перенести дату своего вылета без дополнительной оплаты.

Это решение касается тех пассажиров, которые планировали отправиться в опасную из-за вспышки нового коронавируса страну в течение следующих двух недель.

"El Al позволит своим клиентам, которые приобрели билеты в Китай на рейсы, вылетающие в течение следующих двух недель, менять даты поездки без уплаты обычных сборов", – сказано в сообщении компании, распространенном в газете Israel Hayom.

Отметим, что накануне в Израиле медики поместили в карантин троих путешественников, вернувшихся из Китая, с подозрением на заражение.

Позже пришли результаты анализов, которые показали, что двое израильтян не были заражены. Третьей госпитализированной оказалась китайская туристка, которая посетила Палестинскую автономию.

Тем временем, Министерство здравоохранения опубликовало рекомендацию израильтянам, находящимся в Китае. Им настоятельно посоветовали избегать поездок в Ухань.


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