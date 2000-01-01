26.01 07:20 MIGnews.com

El Al меняет пассажирам билеты в Китай без доплаты

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Авиакомпания El Al разрешила путешественникам, которые приобрели билеты в Китай, перенести дату своего вылета без дополнительной оплаты.Это решение касается тех пассажиров, которые планировали отправиться в опасную из-за вспышки нового коронавируса страну в течение следующих двух недель."El Al позволит своим клиентам, которые приобрели билеты в Китай на рейсы, вылетающие в течение следующих двух недель, менять даты поездки без уплаты обычных сборов", – сказано в сообщении компании, распространенном в газете Israel Hayom.Отметим, что накануне в Израиле медики поместили в карантин троих путешественников, вернувшихся из Китая, с подозрением на заражение.Позже пришли результаты анализов, которые показали, что двое израильтян не были заражены. Третьей госпитализированной оказалась китайская туристка, которая посетила Палестинскую автономию.Тем временем, Министерство здравоохранения опубликовало рекомендацию израильтянам, находящимся в Китае. Им настоятельно посоветовали избегать поездок в Ухань.