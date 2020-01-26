26.01 14:00 MIGnews.com

Израильтянам разрешен выезд в Саудовскую Аравию: условия

שר הפנים, אריה דרעי, חתם על צו המאפשר היתר יציאה של ישראלים לסעודיה. הצו יאפשר מתן היתר בשני מקרים: יציאה לצורכי פולחן דתי בתקופת החאג' וקיום מצוות העומרה, וכן יציאה לצורכי השתתפות בפגישות עסקיות או לשם חיפוש השקעות לתקופה של עד 90 ימים @BarakRavid — חדשות 13 (@newsisrael13) January 26, 2020

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В воскресенье, 26 января, министр внутренних дел Арье Дери подписал приказ, официально разрешающий израильтянам посещать Саудовскую Аравию.Об этом сообщает 13 канал со ссылкой на пресс-службу МВД.Разрешение на посещение государства, при условии отсутствия препятствий для выезда заявителя, будет выдаваться только в двух случаях: для религиозного паломничества в Мекку или для деловых встреч в поисках инвестиций сроком до 90 дней.Для получения разрешения от МВД необходимо получить приглашение из Саудовской Аравии от официальной инстанции.Арье согласовал соответствующее решение с силами безопасности, министерством иностранных дел и Советом по национальной безопасности.