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Израильтянам разрешен выезд в Саудовскую Аравию: условия | Фото:26.01 14:00   MIGnews.com

Израильтянам разрешен выезд в Саудовскую Аравию: условия

В воскресенье, 26 января, министр внутренних дел Арье Дери подписал приказ, официально разрешающий израильтянам посещать Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает 13 канал со ссылкой на пресс-службу МВД.

Разрешение на посещение государства, при условии отсутствия препятствий для выезда заявителя, будет выдаваться только в двух случаях: для религиозного паломничества в Мекку или для деловых встреч в поисках инвестиций сроком до 90 дней.

Для получения разрешения от МВД необходимо получить приглашение из Саудовской Аравии от официальной инстанции.

Арье согласовал соответствующее решение с силами безопасности, министерством иностранных дел и Советом по национальной безопасности.




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