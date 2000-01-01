26.01 19:36 MIGnews.com

Израильтяне - народ-путешественник

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По данным Центрального статистического бюро, в течение 2016 года за границу выезжали 3,5 миллиона израильтян, из них 1,4 миллиона выезжали несколько раз — что на 15% больше, чем в 2015 году. Всего за год было зафиксировано 6,8 миллиона выездов, более четверти из них в период летних каникул и отпусков – с начала июля по конец августа. Наиболее оживленным днем в международном аэропорту Бен-Гурион, который является главными воротами Израиля, стал день 29 сентября с почти 42 тысячами прошедших через аэропорт пассажиров. 28% израильтян находились за границей до 4 дней, 40% выезжали на 5-9 дней. Что касается въезжающих в Израиль туристов, то их число увеличилось на 4% до 2,9 миллиона въездов. На этом фоне особенно бросается в глаза падение на 45% числа однодневных туристов — тех, которые въезжают и выезжают в тот же день, не оставаясь с ночевкой в местных гостиницах. 2016 год прошел под знаком постепенного возвращения туристов в Израиль после того, как в последнем квартале 2015 было зафиксировано рекордное падение числа посетивших Израиль туристов на фоне волны террора-одиночек, захлестнувшей страну.648 тысяч туристов прибыли из США, количество американских туристов растет с 2010 года, тенденция не изменилась и в 2016 году: количество туристов превысило на 4,5% статистику за 2015 год. Количество туристов, прибывших в прошлом году из России уменьшилось на 9,5% на фоне падения рубля и тяжелого экономического положения. Количество туристов из Франции уменьшилось на 2% по сравнению с 2015 годом, в то же время количество туристов из Украины выросло на 17%.По данным министерства туризма, в процентном отношении значительно увеличился поток туристов из Китая (69%), Хорватии (62%), Беларуси, Латвии и Грузии (41%), Малазии (35%), Филиппин (27%). Вполне возможно, что это скачок стал результатом работы министерства туризма, который проводит кампанию по поощрению зимнего туризма в Эйлат.Ситуация с въездным туризмом в Израиле уже давно оставляет желать лучшего. К примеру, в 1975 году за границу выехали 283 тысячи израильтян, в то же время страну посетили 559 тысяч туристов — два туриста на каждого выехавшего израильтянина. Такой соотношение сохранялось до конца 80-х, к середине 90-х речь шла уже о соотношении один к одному — один турист на одного выехавшего за границу израильтянина. Затем ситуация начала стремительно меняться: плотину прорвало, и израильтяне широким потоком устремились на отдых за кордон. Десять лет назад уже 3,7 миллиона наших граждан прошли через международный аэропорт Бен-Гурион в течение года, что же касается туристов, то их число составило 1,9 миллиона человек. В 2015 году 5,9 миллиона израильтян выехали за границу в течение года и если бы сохранялось соотношение 1975 года, то в Израиль должны были бы посетить около 12 миллионов туристов. На самом же деле их было только четверть от этого числа. Чтобы понять финансовую сторону проблемы следует иметь в виду, что — согласно подсчетам Министерства туризма — миллион въезжающих туристов пополняет казну государства на 5,5 миллиарда шекелей и создает 40 тысяч рабочих мест.