26.01 22:54 MIGnews.com

Названы худшие города для туризма

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Представители туристического портала Destination Tips опубликовали список из 11 городов мира, куда лучше не ехать отдыхать. Наряду с населенными пунктами Сирии, КНДР, Сомали и Папуа-Новой Гвинеи в антирейтинг вошли Киев, а также британское курортное местечко Скегнесс.Как пишет издание Sun, на авторов популярного туристического сайта больше всего обиделись британцы. Публикацию портала прокомментировал сам мэр Скегнесса Дик Эджингтон, назвавший статью "неаргументированной и оскорбительной". Мэр города назвал возмутительным тот факт, что его город поставили в один ряд с Дамаском, где идет война, и Пхеньяном.Отметим, что авторы составившие список написали, что ранее считавшийся курортом прибрежный город Скегнесс в настоящий момент представляет собой "кучу грязи с заброшенным парком аттракционов и сильно завышенными ценами"."В конце прошлого века туристы со всей страны съезжались в Скегнесс, чтобы полежать на пляже, однако сейчас об этом можно говорить только в шутку", — написали сотрудники Destination Tips.Помимо Скегнесса, в антирейтинг туристического сайта вошли следующие города:– Киев, Украина (частично разрушен в результате антиправительственных протестов 2014-го);– Порт-о-Пренс, Гаити (так и не оправился от последствий землетрясения 2010 года);– Дамаск, Сирия (частые атаки террористов-смертников);– Могадишо, Сомали (самый опасный город Африки);– Пхеньян, КНДР (здесь не принято задавать лишних вопросов);– Сьюдад-Хуарес, Мексика (часто похищают людей);– Богота, Колумбия (непрекращающаяся война наркокартелей);– Дакка, Бангладеш (один из самых грязных городов мира);– Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея (ежедневные грабежи и изнасилования).