Названы худшие города для туризма

Представители туристического портала Destination Tips опубликовали список из 11 городов мира, куда лучше не ехать отдыхать. Наряду с населенными пунктами Сирии, КНДР, Сомали и Папуа-Новой Гвинеи в антирейтинг вошли Киев, а также британское курортное местечко Скегнесс.
Как пишет издание Sun, на авторов популярного туристического сайта больше всего обиделись британцы. Публикацию портала прокомментировал сам мэр Скегнесса Дик Эджингтон, назвавший статью "неаргументированной и оскорбительной". Мэр города назвал возмутительным тот факт, что его город поставили в один ряд с Дамаском, где идет война, и Пхеньяном.
Отметим, что авторы составившие список написали, что ранее считавшийся курортом прибрежный город Скегнесс в настоящий момент представляет собой "кучу грязи с заброшенным парком аттракционов и сильно завышенными ценами".
"В конце прошлого века туристы со всей страны съезжались в Скегнесс, чтобы полежать на пляже, однако сейчас об этом можно говорить только в шутку", — написали сотрудники Destination Tips.
Помимо Скегнесса, в антирейтинг туристического сайта вошли следующие города:
– Киев, Украина (частично разрушен в результате антиправительственных протестов 2014-го);
– Порт-о-Пренс, Гаити (так и не оправился от последствий землетрясения 2010 года);
– Дамаск, Сирия (частые атаки террористов-смертников);
– Могадишо, Сомали (самый опасный город Африки);
– Пхеньян, КНДР (здесь не принято задавать лишних вопросов);
– Сьюдад-Хуарес, Мексика (часто похищают людей);
– Богота, Колумбия (непрекращающаяся война наркокартелей);
– Дакка, Бангладеш (один из самых грязных городов мира);
– Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея (ежедневные грабежи и изнасилования).